Atiker Konyaspor 'da Teknik direktör Rıza Çalımbay , Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı ile zorlu bir periyoda girdiklerini söyledi.

Ligde geride kalan hafta deplasmanda Kayserispor ile yaptıkları karşılaşmanın ardından yine zorlu bir dış saha maçına çıkacaklarını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe karşılaşması, bizim en üzüldüğümüz maçlardan biri. Galibiyeti en çok hak ettiğimiz maçlardan da biriydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmemiştik o maçta. Arkasından oynadığımız Kayserispor maçını başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Bir deplasman takımı nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Net ve güzel bir galibiyet aldık ve döndük."

"BÜTÜN AMACIMIZ TURU GEÇMEK"

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Yeni Amasyaspor ile yapacakları karşılaşmanın zor bir maç olacağını düşündüklerini aktardı.

Amasya ekibinin geçen sezonki maçlarının yanı sıra bu sezon oynadığı karşılaşmaları da takip ettiklerini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi odaklanmazsak sıkıntılı olacak. Bu maçta hem az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız hem de yorgun olmayan, sakatlığı bulunmayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Tabii ki bütün amacımız turu geçmek. Hangi takım olursa olsun mücadele etmeden kazanma şansın yok. Yeni Amasyaspor da mücadele eden bir takım. Bunun farkındayız."

ANTRENMAN

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.