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'da dönemi resmen başladı

ekiplerinden , teknik direktör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 18:35
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi resmen başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde , yeşil mavili kulüple sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanlığını devreden Hasan Kemal Yardımcı ile görevi devralan Hasan Kartal da katıldı.

Törende konuşan Okan Buruk, görevi kendisine layık gördükleri için camiaya teşekkür etti. Buruk, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hakettiğimiz yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla, güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarın her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
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