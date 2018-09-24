Deplasmanda fiyasko

MAÇIN RÖNTGENİ 1- TEKNİK
direktörü olmayan, perşembe akşamı Avrupa Ligi oynayan, cezalı Seleznov ve sakat Miguel Lopes'ten yoksun, yorgun Akhisarspor, ligdeki ilk galibiyetini Galatasaray
'dan aldı. 2- EREN
dışında forveti, Selçuk dışında penaltıcısı olmayan sarıkırmızılı takımın kadrosunun rotasyon için yetersiz kaldığı ve hiçbir deplasmana favori çıkamayacağı dün tescillendi. 3- EREN
Derdiyok'un kulübede Onyekuru'nun ileri uçta olduğu düzende Galatasaray çok etkisizdi ve işi duran topa kalmıştı. Serdar Aziz
'in düşürülmesiyle penaltı kazanıldı. Alanya'da penaltıları kullanan Emre Akbaba yerine topun başına geçen Rodrigues sağ köşeye göstere göstere vurdu, Süper Kupa
fatihi Fatih Öztürk de penaltıyı kurtardı. 4- GALATASARAY'DAN
golü daha çok hak eden bir oyun ortaya koyan Akhisarspor, ikinci yarının başında Regattin ile verkaç yapan ve Muslera'yı terse yatıran Manu ile 1-0 öne geçti. 5- ASLAN'IN
belalısı Seleznov'u çabukluğuyla aratmayan Manu, Muslera'dan penaltıyı aldı. Güray Vural da Galatasaray'ı zirveden eden, Akhisar'ı düşme hattının üzerine çıkaran golü attı.
Onyekuru'yu düşürdüğü pozisyonda direkt kırmızı ile atılması gereken ancak sarı ile yırtan Mustafa Yumlu, Muslera'nın sektirdiği topu tamamladı ve skoru belirledi. Dk. 51 Manu 1-0
Akhisarspor'da Regattin'in şık bir pasla araya kaçırdığı Manu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutu direğe çarpıp ağlarla buluştu. Dk. 80 Güray 2-0
Muslera'nın Manu'yu ceza alanında düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Güray Vural, sol köşeye sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Dk. 84 M. Yumlu 3-0
Akhisarspor'un kullandığı serbest vuruşta Muslera'nın elinden sektirdiği meşin yuvarlağı Mustafa Yumlu tamamladı ve farkı 3'e çıkardı. YİNE KAÇTI!
41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz, Serginho'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Ancak topun başına geçen Rodrigues, Akhisar kalecisi Fatih Öztürk'e takıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kazandığı son beş penaltının sadece birini gole çevirebildi. 'HERKESE SORUYORUM...' Yaptırdığı
penaltı nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, maç sonrası hakeme isyan etti. İtiraz nedeniyle gördüğü sarı karta kızan Uruguaylı, "Benim Türkiye'ye geldikten sonra hiçbir hakeme saygısızlığım olmadı. Bana yakın pozisyonlarda çıkıp konuşma gereği hissettim. Direkt sarı kart verdi. Beni bir kere uyarırsın. İkinci sefer gelirsem kart gösterirsin. Bu soruyu da herkese sormak istiyorum
" dedi. Muslera, Akhisar'ın 3 puanı hak ettiğini de sözlerine ekledi.