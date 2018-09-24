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geçen sezonun 1 puan üzerine çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’un gençleri, takımın geçen sezon gösterdiği performansın 1 puan üzerine çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:53
Eskişehirspor geçen sezonun 1 puan üzerine çıktı

Maddi sıkıntılar dolayısıyla lisans çıkartamayan 'da gençlerin mücadelesi ağabeylerini aratmıyor. 2018-2019 futbol sezonunun ilk 6 haftası itibariyle önderliğinde 5 puan toplayan Kırmızı Şimşekler, 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor. Geçen sezon , Ofoedu, Bruno Mezenga ve Uğur İnceman gibi isimlerin olduğu takım ise ilk 6 haftada galibiyet alamazken 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyordu.

DAHA AZ ATIP DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Kırmızı Şimşekler geçen sezona göre daha çok gol yeyip daha az gol atmasına rağmen aldığı Karabük galibiyeti, Gazişehir Gaziantep FK ve Baltok Balıkesirspor beraberlikleri ile geçen sezondan 1 puan fazla topladı. 2017-2018 sezonunda 9 gol atıp 12 gol yiyerek eksi 3 averajı bulunan takım, bu sezon ise 6 gol atıp 14 gol yiyerek eksi averaj ile sezona devam ediyor.

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Eskişehirspor geçen sezonun 1 puan üzerine çıktı
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