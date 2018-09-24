Fatih Terim'den sert mesaj: Burada işi yok!

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Akhisarspor karşısında rotasyona gitmediklerini, çalışılmış bir kurgu değişikliği yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Açıkçası beklemediğim bir sonuç. Avrupa maçlarından sonra gel gitlerden hiç hoşlanmıyorum ama bazen bunlarla da karşılaşıyoruz. Bir daha karşılaşmamak için gereğini yapacağız"
dedi. Terim, Galatasaray'ın deplasmanda kazanamaması ile ilgili soruya ise, "Ben bunu komik buluyorum. Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu bunlardan çekiniyorsa, zaten burada işi yok. Senin her tarafta seyircin var. Dışarıda çimler mi değişiyor!
Penaltıyı atamazsan ya da hatalı gol yersen bunun sebebi deplasman fobisi değildir. Suçu kendinde bulacaksın. 18 yaşındaki çocuk ortaya karakterini koyuyorsa (Ozan'ı kastediyor) sen de koyacaksın. Hiçbir mazeretin yok. Mücadele etmezsen olmaz. Bunları halledeceğiz. Olmadı ocakta, yine olmadı şubatta, olmazsa Haziran'da halledeceğiz.
Her zaman rakibe saygı duyarım ama koca Galatasaray takımı kaybederken ufak tefek bahanelere sığınmayacak" cevabını verdi. NAGATOMO'DAN HÜCUMA SİTEM!
Galatasaray'ın Japon oyuncusu Nagatomo
, ilk yarıda kaçan gollerden dert yandı. Nagatomo, "Oynadığımız bütün deplasmanlar zor geçiyor. Deplasmanda bulduğunuz pozisyonları golle sonuçlandırmanız gerekiyor.
İlk yarıda birçok pozisyon bulduk ancak değerlendiremeyince böyle bir sorun çıktı ortaya" ifadelerini kullandı. MADALYONUN İKİ YÜZÜ!
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde deplasmanlarda bir türlü kükreyemiyor. Terim'li Aslan, iç saha maçlarında 12 galibiyet alıp hiç puan kaybetmedi. Buna karşılık deplasmanda 5 kez yenilen İmparator, 1 beraberlik ve 6 galibiyet elde etti. ŞİFRE SON 15 DAKİKA!
Terim, Akhisar Teknik Sorumlusu Cem Kavçak'ı kutladı. Kavçak, farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. İlk yarı %65 ile topla oynarken ikinci yarı topu rakibe teslim ediyordu. Son 15 dakika inanılmaz hatalar yapıyordu. Analizlerimiz işe yaradı." AKHİSAR'DA İLKLERİN GECESİ
Akhisarspor, Galatasaray karşısında dün akşam birçok ilke imza attı: 1-?
Manu Galatasaray'a ilk golünü attı. 2-
Güray Vural, bu sezon Akhisar'da ilk golünü Galatasaray'a karşı buldu. 3- Mustafa Yumlu
, Galatasaray'a ilk golünü attı. 4-
Akhisarspor, bu sezon ilk kez öne geçti ve ilk kez kazandı. 5- Akhisar, ligde 5 sezon sonra Galatasaray'ı yendi. 3 SORU 3 CEVAP - Bülent TİMURLENK Fatih Terim'in 11 tercihi doğru muydu?
Şampiyonlar Ligi sonrasında Mariano, Ozan, Onyekuru ile rotasyon elbette doğal ancak Galatasaray'ın deplasmanlarda bir türlü oyun ritmini bulamaması ve set oyununda çok yavaş kalması bu skoru getirdi. Özellikle Fernando'nun ağır kalması ve Rodrigues'in etkisiz performansı pozisyon kısırlığını getirdi. VAR kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Akhisar'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar geç geldi ancak VAR odasının pozisyona müdahil olması önemli. Serdar Aziz
'in yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı ağır. VAR sadece bizde değil Avrupa'nın her yerinde tartışılıyor. Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ı lig yarışında sıkıntıya sokar mı?
Sürekli başarı için iki kulvarı da bir arada oynamayı öğrenmeniz lazım. Sonuçta Akhisar da perşembe günü Avrupa Ligi maçına çıktı. Kimse yorgunluktan bahsetmesin. Galatasaraylı futbolcular her seferinde Fatih Terim'den devre arasında fırça yiyerek ikinci yarılara çıkmamalı.