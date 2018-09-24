Muslera: Bunu yapmaya hakkım yok mu?

Akhisar kalecisi Fatih Öztürk'ü tebrik eden Muslera, Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Herkes hata yapabilir. Bugün benim de hatalarım oldu, arkadaşlarımın da hataları olmuştur. Rakip kaleci Fatih'i tebrik ediyorum, maçın adamı oydu." dedi.

Hakemin kendisine gösterdiği sarı kartı eleştiren tecrübeli kaleci, "Geldiğim günden beri kimseye saygısızlığım olmadı. Kaptan benim, sorumluluk bende. Ciddi bir faulden sonra çıkıp konuşma gereği hissettim. Kesinlikle bir saygısızlığım olmadı ama hiç uyarı bile almadan sarı kart gördüm. Ben arkadaşlarımın hakkını savunamayacak mıyım? En azından bir kere uyarırsın, bir kez daha yaparsam sarı kart gösterirsin. Hiç uyarmadan sarı kart gösteriyorsun. Belki penaltı pozisyonunda bir kırmızı kart da olabilirdi." şeklinde konuştu.