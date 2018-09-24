Trabzonspor'da tablo değişmedi

Bordo-mavililer 1-0 'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasıyla son iki haftada 6 puan kaybetti. Trabzonspor, ilk 6 haftada aldığı sonuçlarla geçtiğimiz sezonun bir benzerini yaşadı. Karadeniz ekibi söz konusu dönem içersinde geçtiğimiz sezon oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 8 puan topladı ve 9. basamakta yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise aynı dönem içersinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayarak bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin önünde 12. basamakta yer aldı.



GEÇEN SEZON ÇOK ATTI, ÇOK YEDİ

Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı güçlü isimlerle sezona 2-1'lik Konyaspor galibiyetiyle büyük umutlarla başlamış, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak gelecek adına umut vermişti. Bu maçın ardından yine deplasmana çıkan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 3-2 mağlup olmuş evinde ise Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçerek, deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu maçın ardından sahasında 3-0 önde getirdiği Alanyaspor maçını ise 4-3 kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu haftalarda 8 puan toplarken attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.



GEÇEN SENENİN 1 PUAN GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor, bu sezon ise deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, evinde ise Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmesi, camiayı gelecek adına umutlandırdı. Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet moralleri bozarken, sahasında ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olması hayal kırıklığı yaşattı. Trabzon temsilcisi söz konusu maçlarda 7 puan toplarken attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.