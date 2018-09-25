Bursaspor'da Emre Taşdemir'in sakatlık kabusu

Bursaspor'a MKE Ankaragücü'nden katılan Emre Taşdemir'in yeşil beyazlı takımdaki kariyerine sakatlıklar damga vurdu.

Bursaspor'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan genç oyuncu, ilk sakatlığını 14 Mart 2015 tarihinde yaşadı. Bu sakatlığı 31 gün formasından Emre'yi ayrı bırakırken devamında yaşanan sakatlıkları ise tam anlamıyla Bursaspor'un da kabusu oldu. Yeşil beyazlı kulüp, Emre Taşdemir'den sakatlığı nedeniyle toplamda 706 gün faydalanamadı.

Teknik direktör Samet Aybaba tarafından kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını altyapı tesisleri olan Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde tek başına sürdüren Emre Taşdemir, toplamda ise 90 maç kaçırdı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece ilk hafta oynanan Fenerbahçe maçında 7 dakika süre alabildi.

Bursaspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında toplamda 67 karşılaşmaya çıkan Emre Taşdemir 47 kez ilk 11 başladı. Emre karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 3 asist yaptı. Emre'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.