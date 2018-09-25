Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erol Bulut: Her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz

: Her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz

ekiplerinden Evkur Yeni spor'un teknik direktörü , yakaladıkları gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 18:46
Erol Bulut: Her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz

Yeni spor takımı, 7. haftada Medipol Başakşehir'e konuk olunacak maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürürken, teknik direktör , idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında daha fazla gol atma imkanları olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Maçta 7-8 gol pozisyonumuz vardı. Bunlardan en az 3 tanesini değerlendirip, maçı rahat bir şekilde 3-0 tamamlayabilirdik ama olmadı. Beşiktaş karşılaşması da kaybetmememiz gereken bir maçtı. O mücadelede 2-2'yi, hatta 3-2'yi yakalayabilirdik. Pozisyonların değerini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayıp, gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun üzerinde çalışacağız. Çünkü her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz. Bazen 3-4 gol pozisyonuna girip, 1-2 tanesini atarak maçı kazanmanız gerekiyor."

"LİG LİDERİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Erol Bulut, ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydetti.

Medipol Başakşehir'de 3 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlendiğini hatırlatan Bulut, "Bu hafta lig liderine karşı oynayacağız. Tanıdığımız bir ekip. Üç sene aralarında bulundum. Ne oynadıklarını iyi biliyoruz. Pas oyunu oynayan bir takım. Paslaşarak rakip kaleye kadar inmeye çalışıyorlar. Biz de rakip karşısında neler yapabileceğimize çalışacağız. İnşallah istediğimiz puan ya da puanları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Evkur , Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyoner Pantalis Pantelopoulos nezaretinde koşu ve pas çalışması yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı alanda top kapma idmanının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da salonda çalışan Murat Yıldırım ve Danijel Aleksic ile kaleci Fabien Ceddy Farnolle idmana çıkmazken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut: Her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN