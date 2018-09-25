Galatasaray’da, Fatih Terim o isimleri çizdi

Fatih Terim, 3-0'lık Akhisar yenilgisinin ardından "Bazı oyunculara verdiğimiz şansların biraz daha dikkatli kullanılmasına özen göstermek gerekiyor'' dedi. Fatih Terim'in isim vermediği ama performansını beğenmediği isimler şunlar:

MARIANO: Linnes'in yerine tercih edilen Brezilyalı sağ bek, İmparator'u pişman etti. Maç içinde pozisyon hatalarından dolayı Mariano'ya kenardan kızan Fatih Terim, takım savunmasında daha disiplinli olduğu için artık Linnes'i oynatacak.

SİNAN GÜMÜŞ: Fatih Terim'in sezon başından bu yana ısrar ettiği Sinan Gümüş kredisini tüketti.

Önde rakip savunmaya pres yapılmasını isteyen Terim'i hayal kırıklığına uğratan Sinan, hakeme yönelik itirazlarıyla da eleştiri aldı.

FERNANDO: Akhisar maçında rakip oyun kurarken geride beklenmesine çok sinirlenen Fatih Terim, faturayı Fernando'ya çıkardı.

Ndiaye sarı kartlı olmasına rağmen Brezilyalı yıldız skor 1-0 iken oyundan alındı.

EMRE AKBABA: Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve üç maç ceza alan Belhanda'nın yokluğunda 10 numara pozisyonuna geçen yeni transfer Emre, Akhisar'da ayakta duramadı.

Emre Akbaba, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi temposunu fizik olarak kaldıramadı.

GARRY RODRIGUES: Maçtan önce Fatih Terim'in ifade ettiği üzere takımın penaltıcısı Sinan Gümüş olarak belirlenmesine rağmen topu alan ve penaltıyı kaçıran Garry Rodrigues de eleştiri oklarını üzerine çekti. Terim döneminde büyük çıkış yakalayan Rodrigues'e bencil davranmaması için uyarı yapılacak.