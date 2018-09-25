Hasan Ali Kaldırım: Makine değilim

Derbi maçta sahanın yıldızı olan ve sosyal medyada gündeme oturan Fenerbahçe
li futbolcu Hasan Ali Kaldırım
maç sonunda şunları söyledi: "Tabii ki üzgünüz puan kaybettiğimiz için. Maç öncesi soyunma odasında 'Burası Kadıköy, favori biziz'
dedik. Maça iyi de başladık. Gol pozisyonlarına da girdik ama atamıyoruz. Bu sene gol yollarında sıkıntılarımız mevcut. Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim. İki haftadır antrenmanlara çıkmadım. Demek ki dinlenince böyle bir performans ortaya çıkabiliyormuş.
Kesinlikle 3 puana yakın taraf bizdik. Orta sahayı kaybettik. Bunun olmaması lazımdı. Beşiktaş
da kaybetti maç içinde orta sahayı... Türkiye'nin iki büyük takımının böyle orta sahayı kaybetmesi şaşırtıcı.." 7
Ayew'in gol pasını veren Hasan Ali Kaldırım, 7 asist ile 2018'de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.? OZAN TUFAN'LI U21 BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ!
Cocu'nun talimatı doğrultusunda kadro dışı kalan Ozan Tufan
dün U21'ler maçında Beşiktaş karşısına kaptan olarak çıktı. Ev sahibi ekip, 29.dakikada Burak Albayrak'ın kaydettiği golle maçı 1-0 kazanırken Beşiktaş'a ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Bu arada U21 maçını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Comolli ile birlikte izledi. Karşılaşmada A takım kadrosunda yer alan Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer de mücadele etti.