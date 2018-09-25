Şenol Güneş: Güzel zemine alışamadık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı:
Düşündüğümüz oyunu oynadık. Çıkarken paslarımız isabetli olsa daha fazla pozisyon bulabilirdik. İlk yarıdaki baskıda değil, ikinci yarı baskı olmadan gol yememiz kötü oldu. Yediğimiz gol, çok bildiğimiz yerden geldi. Üzgünüz kayıp için. ESAME LİSTESİNDEKİ HATA...
Kim yazmışsa, hatalı yazmıştır. Bilerek yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Böyle şeyler bir şey kazandırmaz. ATİBA...
Güzel zemini bulunca, alışamadık.. Vida da hata yaptı, Tolgay da Atiba
da... Bizim yapmamamız gereken kayıplardı. Ama Atiba da ilk maç olarak gayet iyiydi. KAYSERİ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI...
Saha zeminimizle ilgili sorunlar var ama nerede oynanacağını bilmiyorum. Düzelir mi düzelmezse, Kayseri'ye gidilir mi bilemiyorum!.. GÖKHAN TAÇ OLAYI..
Gökhan "Top benden çıktı" dedi. Ben de "Hakeme söyle" dedim. Hakem "Siz atın" diye ısrar edince, biz de attık. QUARESMA ÇIKARKEN..
Yaptıkları önemli değil. Lens ve Quaresma
beklerin hücumlarına karşılık verdi. Babel'i kullandık. Genelde olumsuz değildi iki kanat da. KÜFÜRLER..
Saha içinde ne denildiğini duymuyorum. Samimi olarak tribünlerin iyi olduğunu söyledim. Giriş çıkışlarda sıkıntı yaşamadım. EN İYİ HASAN ALİ 8/10
Takımın adeta uykuya geçtiği anlarda devreye girdi. Üç kez şut çekerek Karius'u avlamaya çalıştı. Bir şutu direkten döndü ama golün asistini o yaptı. BABEL 8/10
Santrfor olarak başladığı maçı sol açıkta bitirdi. Attığı golün yanı sıra iki yönlü oyunuyla klasını gösterdi. Derbinin tartışmasız yıldızıydı. EN KÖTÜ HARUN TEKIN 5/10 Harun Tekin
, çok uzaklardan yediği golün yanı sıra topu oyuna sokma konusunda da hayli başarısızdı. Oyunu başlatırken topu sıklıkla rakibe verdi. LENS 6/10
Belki 11 başlaması sürprizdi. Ancak bu fırsatı iyi kullanamadı. Özellikle Beşiktaş 1-0 öndeyken yakaladığı pozisyonda ağır kalması eksi hanesine yazdı.