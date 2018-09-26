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Alman kamuoyunda heyecanı yok

'nın adaylığı için yaptığı ve sloganı ' bizi birleştirir' tanıtımı futbolseverlerinin ilgisini yakalayamadı. 2'nci Lig'de oynanan bazı karşılaşmalarda da 'satın alınmış na değil, değişime ihtiyacımız var' pankartları açıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:33
Alman kamuoyunda EURO 2024 heyecanı yok

olayında günyüzüne çıkan ırkçılık olayının gölgesinde 'e adaylığının çalışmalarını sürdüren 'da statlara açılan pankartlarda tepkiler var.

Almanya Birliği'nin (DFB) hafta sonu oynanan lig maçlarında EURO 2024 için yaptığı tanıtım taraftarlarca ilgi görmezken Alman kamuoyunda bu konuda bir heyecan yaşanmıyor.

Heyecanın tersine federasyona tepkiler var. Stuttgart - karşılaşmasında taraftarlar astıkları pankartla DFB'deki yolsuzlukları hatırlatıp, "Satın alınmış 'na değil, değişime ihtiyacımız var" şeklindeki pankartlarla büyük tepki gösterdi.

Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, Almanya'nın EURO 2024 sloganı 2'nci Lig'de oynanan bazı karşılaşmalarda 'Futbol bizi birleştirir' değiştirilerek taraftarlar tarafından "Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" ifadeleri de kullanılarak Federasyon yetkililerine eleştiriler yapıldı.

HOLİGAN TEHLİKESİ

Öte yandan Alman futbolunu olumsuz etkileyen holiganların çıkardığı olaylar da dünya futbolunu endişelendiriyor. Almanya ile Peru arasında iki hafta önce oynanan karşılaşma, holiganların çıkaracağı muhtemel olaylardan endişe duyularak Frankfurt'taki Commerzbank Arena yerine Sinsheim'deki Rhein-Neckar-Arena'ya alındığı ortaya çıktı.

Bu durum FIFA ve UEFA'nın da dikkatinden kaçmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, Grindel'in DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch'a yazdığı e-posta iletisinde Frankfurt holiganlarının çıkaracağı muhtemel olayların Almanya'nın EURO 2024 adaylığını olumsuz etkileyebileceği riskini taşıdığı uyarısında bulunduğu ve maçın başka stada alınmasını istediği ifade edildi.

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Alman kamuoyunda EURO 2024 heyecanı yok
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