Bakan Kasapoğlu’na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, yöneticiler Serdal Adalı
ve Deniz Atalay
ile Beşiktaşlı işadamı Muzaffer Nasıroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Orman, ziyaret sonunda Kasapoğlu'na Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı formalarını hediye etti. 'ATİBA HEYKELİ DİKİLECEK ADAM'
Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak
, F.Bahçe derbisiyle 163 gün sonra sahalara dönen Atiba'ya övgüler yağdırdı. Albayrak, "Kadro açıklandığında akıllarda soru işareti vardı ama ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Heykeli dikilecek adam" dedi. Şenol Güneş'in sahaya çıkardığı kadroya yönelik eleştiriler içinse, "İşine karışmıyoruz. Ümraniye'nin patronu hocamızdır" yanıtını verdi.