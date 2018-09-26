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sezonun ilk yenilgisini aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () , deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 23:51
Barcelona sezonun ilk yenilgisini aldı

'nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı'nda 'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17'nci sıraya yükseldi.

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Barcelona sezonun ilk yenilgisini aldı
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