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'ın gol attığı maçta düdük çaldı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden yönetti. Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'da da forma giydi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 23:56
Emre Çolak'ın gol attığı maçta Cüneyt Çakır düdük çaldı

FIFA kokartlı hakemlerden , Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasındaki Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao, mücadeleye ilk 11 başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı Al Ittihad'ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Emre Çolak 85'te yerini Ali Al-Nemer'e bırakırken, Fernandao ise 90 dakika forma giydi.

Çakır karşılaşmada Al Ittihad takımından Khaled Al Samiri, Jamal Ba Jandooh ve Matthew Jurman'a, Al Wehda'da ise Anselmo'ya sarı kart gösterdi.

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Emre Çolak'ın gol attığı maçta Cüneyt Çakır düdük çaldı
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