İşte Fatih Terim'in yeni orta sahası

Türk Telekom Stadı'nda ortalama 8.8 saniyede topu geri kazanan Galatasaray'da bu rakam deplasmanlarda 12.9 saniyeye çıkıyor. Emre Akbaba ya da Belhanda'nın 10 numarada olduğu düzende takımın 4-2-4 gibi oynadığını tespit eden Galatasaray teknik heyeti, orta sahayı üçleme planları yapmaya başladı. Donk, Fernando ve Badou Ndiaye'yi birlikte oynatmayı düşünen teknik heyet, defansif yönü kuvvetli üçlü orta saha ile deplasman fobisini çözmeye çalışacak. Fatih Terim'in jokeri olan Donk, farklı kaybedilen Trabzon ve Akhisar maçlarında yedek soyunmuştu.



SCHALKE 04 5'TE SIFIR ÇEKTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, Bundesliga'da yine galibiyetle tanışamadı. Beşinci hafta mücadelesinde Freiburg'a konuk olan Alman ekibi, Florian'ın golüyle 1-0 mağlup oldu ve sıfır puanla son sırada kaldı.



RYAN DONK HEP JOKER!

Kasımpaşa maçında oynayan Ozan Kabak'tan Lokomotiv Moskova maçında formayı alan Donk, başarılı performans ortaya koymuştu.



TAKIMA YİNE PARA YOK!..

G.Saray'da yönetimler ve başkanlar değişiyor ancak sarı-kırmızılı takımdaki maaş sıkıntısı değişmiyor. Garanti ücretlerini haziran ve temmuz hariç 10 ayda eşit taksitler halinde alan futbolculara ödeme yapılmadığı öğrenildi. Alacakları iki ay biriken futbolcular, yönetim tarafından verilecek 60-90 gün ileri tarihli senetler karşılığında UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdına imza atacaklar.

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