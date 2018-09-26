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İşte 'de gerçekleri!

Derbinin bitiş düdüğü ile tribünler ‘’ diye inledi. Peki Ersun Yanal'ın 'ye dönme olasılığının gerçeğe dönüşme olasılığı var mı? SABAH cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:39
İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçekleri!

'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "" tezahüratlarıyla inledi. Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarı lacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler.

Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı? İşte SABAH farkıyla tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği...

HABER: Volkan DEMİR

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İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçekleri!
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