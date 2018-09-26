İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçekleri!

Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi. Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarı lacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler.

Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı? İşte SABAH farkıyla tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği...

HABER: Volkan DEMİR