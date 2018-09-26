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İşte Phillip Cocu'nun ilk 11'i

teknik direktörü Phillip Cocu, derbisiyle ideal kadrosunu buldu.

Giriş Tarihi: 26.9.2018
İşte Phillip Cocu'nun ilk 11'i

'de 6 haftadır devam eden kadro istikrarsızlığı, maçıyla bitmiş gibi gözüküyor. Teknik direktör Phillip Cocu, maç sonu "Kafamda bir 11 var ve yüzde 90-95 belli. Bu 11'i artık fazla bozmayacağım" diyerek sabit kadro sinyali vermişti.

MAKSİMUM İKİ DEĞİŞİKLİK

Cocu'nun sezonun genelinde artık Beşiktaş maçı 11'iyle devam edeceği öğrenildi. Mevcut kadroda en fazla 2 değişiklik olabilir. Çaykur Rize deplasmanında sakatlığı geçerse Skrtel, Reyes'in yerine dahil olacak. Sol açıkta ise Aatif ile Eljif arasında bir tercih yapılacak.

İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'ye sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları, merdiven boşlukları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden sevk aldı.

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İşte Phillip Cocu'nun ilk 11'i
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