İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR odasında yaşananlar

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki sezonun ilk derbisine Türkiye'nin en çok derbi yöneten hakemi Fırat Aydınus atanırken, Riva'daki merkezde ise VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Halis Özkahya, AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Ümit Öztürk ve Bahattin Duran görev yaptı.

1-1 biten maçın 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem için 'Pozisyonu tekrar izle' uyarısı bile gelmedi. Peki o an Riva'daki merkezde neler yaşandı? Halis Özkahya, F.Bahçeli Ayew ile Beşiktaşlı Atiba arasındaki pozisyonda elle oynama olmadığını tespit etti. Ayew arkadan geldiği için Atiba'nın kolları doğal konumda o nedenle arkadan geleni görmedi ve Ayew altta kaldı görüşüne varıldı. Aydınus'a da 'Tekrar izle' komutu verilmedi. Karar penaltı olmadığı için bu pozisyonun öncesinde F.Bahçeli Slimani'nin, Vida ile girdiği mücadeleye dönülmedi. Eğer penaltı olsa zaten bu pozisyona dönülecek ve Slimani faul yaptığı için penaltı iptal edilecekti.

AYDINUS'A TAM NOT

Derbinin hakemi Fırat Aydınus gözlemcisi Sabri Çelik'ten tam not aldı. 80. dakikada tartışılan penaltı pozisyonunda verdiği 'Devam' kararıyla takdir toplayan Aydınus'un tek hatası Slimani'nin koluyla Vida'ya yaptığı faulü ve sarı kartı 'Yok' olarak yorumlaması oldu.