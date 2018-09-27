Türkiye
Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, UEFA
'nın sonucu heyecanla beklenen EURO 2024 toplantısı öncesinde Alman basınına konuştu. Türkiye'nin gerekli tüm şartları yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz"
vurgusu yaptı. Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki söylentilerin doğruyu yansıtmadığının altını çizen Başkan Erdoğan, "ABD ile olan ikili ilişkiler ve bununla bağlantılı değişen döviz kuru, Türkiye'nin gerçek ekonomik durumunu, gücünü ve potansiyelini yansıtmamaktadır. EURO 2024 için 800 milyon Euro'luk rekor bir sonuç açıkladık"
dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen tüm konulara da açıklık getirdi: TESİS VE ŞEHİRLERİMİZ HAZIR Türkiye hali hazırda turizm açısından oldukça dinamik ve verimli bir ülke.
EURO 2024'de stadyumların
tıklım tıklım olacağına, sponsorluk
ve reklam gelirlerinin artacağına
hiç şüphe yok. Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu Avrupa ülkelerinde bulunmayan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları inşa ettik.
UEFA objektif bir karar vermeli
ve bu gerçeği görmeli. UEFA raporunda 5000 km'lik raylı sistemimiz yer almıyor. Şehirlerimizde ise 55 havalimanı, hızlı tren ve otoyollarımıza ek, başarılı bir ulaşım altyapımız var. NEDEN GÖRÜŞMEYEYİM? Türkiye özgür bir basına sahip, dünyaya açık bir toplumuz. Basın; kendi ülkesiyle ilgili konu ve sorunları takip edebiliyor, konuşabiliyor, bunlara dahil olup, konu ile ilgili şeyler yazabiliyor.
Erdoğan, Almanya
'nın 1974, 1988 ve 2006
yıllarında,
üç büyük Dünya ve Avrupa Şampiyonası
ile sporseverlere dünya çapında
büyük etkinlikler sunduğunu hatırlatıp, "Türkiye gibi futbol tutkunu, tüm şartlara sahip ve yerine getiren bir ülkenin de böyle bir ev sahipliği yapma fırsatına sahip olması gerektiğini düşünüyorum"
diye konuştu. Mesut
Özil'le çektirdiği ve geçen yaza
damgasını vuran fotoğraf içinse, "Mesut Londra'da yaşayan biri, oraya gitmişken neden kendisi ile görüşmeyeyim?
Ülkemizde oynayan bir Alman
futbolcu, Almanya Başbakanı Angela
Merkel ile fotoğraf çektirirse onu linç
mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum''
ifadelerini kullandı.