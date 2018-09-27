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Adil bir değerlendirme bekliyoruz

Başkan Erdoğan, 'nin EURO 2024 için tüm şartları yerine getirdiğini belirtip, ekledi: "Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki söylentiler doğru değil. Hali hazırda turizm açısından dinamik ve verimli bir ülkeyiz. Basın özgürlüğü açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz"

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Adil bir değerlendirme bekliyoruz
Cumhuriyeti Başkanı , 'nın sonucu heyecanla beklenen EURO 2024 toplantısı öncesinde Alman basınına konuştu. Türkiye'nin gerekli tüm şartları yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz" vurgusu yaptı. Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki söylentilerin doğruyu yansıtmadığının altını çizen Başkan Erdoğan, "ABD ile olan ikili ilişkiler ve bununla bağlantılı değişen döviz kuru, Türkiye'nin gerçek ekonomik durumunu, gücünü ve potansiyelini yansıtmamaktadır. EURO 2024 için 800 milyon Euro'luk rekor bir sonuç açıkladık" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen tüm konulara da açıklık getirdi:

TESİS VE ŞEHİRLERİMİZ HAZIR
Türkiye hali hazırda turizm açısından oldukça dinamik ve verimli bir ülke. EURO 2024'de stadyumların tıklım tıklım olacağına, sponsorluk ve reklam gelirlerinin artacağına hiç şüphe yok. Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu Avrupa ülkelerinde bulunmayan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları inşa ettik. UEFA objektif bir karar vermeli ve bu gerçeği görmeli. UEFA raporunda 5000 km'lik raylı sistemimiz yer almıyor. Şehirlerimizde ise 55 havalimanı, hızlı tren ve otoyollarımıza ek, başarılı bir ulaşım altyapımız var.

NEDEN GÖRÜŞMEYEYİM?
Türkiye özgür bir basına sahip, dünyaya açık bir toplumuz. Basın; kendi ülkesiyle ilgili konu ve sorunları takip edebiliyor, konuşabiliyor, bunlara dahil olup, konu ile ilgili şeyler yazabiliyor. Erdoğan, 'nın 1974, 1988 ve 2006 yıllarında, üç büyük Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile sporseverlere dünya çapında büyük etkinlikler sunduğunu hatırlatıp, "Türkiye gibi futbol tutkunu, tüm şartlara sahip ve yerine getiren bir ülkenin de böyle bir ev sahipliği yapma fırsatına sahip olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Mesut Özil'le çektirdiği ve geçen yaza damgasını vuran fotoğraf içinse, "Mesut Londra'da yaşayan biri, oraya gitmişken neden kendisi ile görüşmeyeyim? Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.
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