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, maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 19:27
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

'ın dünkü antrenmanında dinlendirilen Atiba Hutchinson, takımla çalıştı. Sakatlığı süren Adriano Correia ise idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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