Bursaspor'un kalesi, milli kalecilere emanet

Bursaspor Yönetim Kurulu ve teknik heyet, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleci arayışına girmeyerek kaleyi, altyapısından yetişmiş ve 3'ü de milli olan Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz'e teslim etti.

Ligin ilk 3 haftasında Harun Tekin'in koruduğu kalenin ardından 4. haftada Bursa'da oynanan Beşiktaş maçında kaleyi devralan Okan Kocuk, bu karşılaşma ve ardından Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir ile yapılan karşılaşmalarda gösterdiği performansla kendilerine güvenenleri mahcup etmedi.

Yeşil-beyazlıların A Milli kalecisi Okan Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harun Tekin'in Bursaspor kulübü için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve bugüne kadar görevini de layıkıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Harun Tekin'in gerek saha içinde gerekse saha dışında kendilerine her zaman yardımcı olduğunu da anlatan Kocuk, "Harun ağabey gittikten sonra bizim önümüz açıldı. 3'ümüz de altyapıdan çıkan kalecileriz. Bizim için de bir şans geldi. Şu an 3'ümüzün arasında güzel, tatlı bir rekabet var. Kim oynarsa oynasın herkes birbirine yardım ediyor. Çok şükür ortam şu anda çok güzel. Arkadaşlığımız, dostluğumuz güzel. Kim oynarsa oynasın ona destek oluyoruz. İnşallah böyle güzel gider." diye konuştu.

Okan Kocuk, futbola 8 yaşında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mustafakemalpaşaspor'da başladığını,12 yaşında Bursaspor ile yaptıkları bir hazırlık maçının ardından yeşil-beyazlı kulübün altyapısına transfer olduğunu ve o günden sonra kendisinin serüveninin başladığını anlattı.

Kocuk, Bursaspor'da 16 yaşında profesyonelliğe imza attığını belirtti.

Bursaspor'un son 2 sezondur yaşadığı sıkıntılı sürecin ardından göreve gelen Samet Aybaba ve ekibinin takımda tam bir aile ortamı oluşturduğunu dile getiren Okan Kocuk, "Teknik heyette bizimle ilgilenen kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal ile de aramız gerçekten çok iyi. Farklı idmanlar yapıyoruz. Bizim için elinden geleni yapıyor. Biz de ona bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Biz altyapıdan çıkan kalecileriz. Burada oynamanın hayalini kurmuş kalecileriz. Biz de saha içinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, onları mahcup etmemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Harun Tekin'in Bursaspor'dan ayrılmasının ardından bu sezon ilk kez Beşiktaş maçında sahaya ilk 11'de çıktığını belirten Kocuk, "Benim için güzel bir anı oldu. Güzel geçti o gün. Bursaspor'un 3 kalecisi de çok kaliteli kaleciler. Hiç şüphe duymasınlar, biz sahaya çıktığımız zaman işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onlar sadece bize güvensinler, biz de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bursaspor kalesi emin ellerde." diye konuştu.

Okan Kocuk, Bursaspor'da kendisini tamamen kanıtladıktan sonra A Milli Takım'ın da kalesini devralmak istediğini sonraki hedefinin ise Avrupa'da bir takımda forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.

MUHAMMED ŞENGEZER: "GERÇEKTEN İYİ ÇALIŞIYORUZ"

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Bursaspor'un ikinci kalecisi Muhammed Şengezer de 8 yaşında Bursa Atıcılarspor'da başladığı futbolda, Yolspor'un ardından Bursaspor'un altyapısına transfer olduğunu ve 10 senedir de burada bulunduğunu anlattı.

Yeşil-beyazlı takımın A takımıyla 15 yaşında antrenmanlara çıkmaya başladığını dile getiren Muhammed Şengezer, "A takımda kalmayı hedefledim ve bunu başardım." dedi.

Genç milli kaleci, Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin ile 5-6 yıldır birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Hem karakter hem yetenek olarak çok iyi birisi. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Profesyonel bir hayat bu. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal üçümüze de eşit davranıyor. Gerçekten üçümüz de çok iyi çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Okan kardeşim bunu başardı. İnşallah Ataberk ve bana da görev verirlerse iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Muhammed Şengezer, ilk hedefinin Bursaspor'da ve A Milli Takım'da kalıcı olarak forma giymek olduğunu anlatarak, daha sonra Avrupa'da oynamak istediğini dile getirdi.

ATABERK DADAKDENİZ: "BURSASPOR KALESİ EMİN ELLERDE"

19 Yaş Altı Milli Takım kalecisi olan Ataberk Dadekdeniz de futbola Bursa Güvenspor altyapısında başladığını ve 14 yaşında Bursaspor altyapısına transfer olduğunu anlattı.

Küçüklüğünden beri hep iyi bir kaleci olmak istediğini vurgulayan 19 yaşındaki genç file bekçisi, yeşil-beyazlı kulüpte bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kalenin kendilerine teslim edilmesiyle büyük bir sorumluluk aldıklarını vurgulayan Ataberk Dadakdeniz, "Bizim için güzel bir süreç geçiyor. Okan ağabey de çok güzel maçlar oynuyor. O oynadıkça biz de mutlu oluyoruz. Daha güzel günler olacağını düşünüyoruz." dedi.

Genç milli kaleci kendisinin de en büyük hedefinin Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer gibi Bursaspor ve A Milli Takım kalelerini korumak olduğunu vurgulayarak, yeşil-beyazlı formaya uzun yıllar hizmet ettikten sonra Avrupa'da önemli bir kulübe transfer olmak istediğini sözlerine ekledi.

Ataberk Dadakdeniz, yeşil-beyazlı caimaya seslenerek, "Kimse merak etmesin. Bursaspor kalesi gerçekten emin ellerde. Bursaspor'u hep birlikte hak ettiği yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.