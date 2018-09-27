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Düdük çaldı, nefes aldım

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Düdük çaldı, nefes aldım
Başkanı , GSTV'de sarı-kırmızılı gündemi değerlendirdi. İşte satır başları:
Galatasaray-Lokomotiv maçının başlama düdüğü çalana kadar 'nın soruşturması konusunda rahat değildim. Gözüme uyku dahi girmiyordu.
Benim bir hayalim var. Üç yıl gelmeden Galatasaray'ı borçsuz hale getirmek. Şanlı bir şekilde Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Sevgili Fatih hocamın hayalleriyle örtüşüyor.
Buradan beyan ediyorum. Galatasaray Adası bizim ve asla satmayacağız!
Gomis'in üç yılda alacağı para 150 milyon lira. O paraya stadyum yaparsınız.

FUTBOLCULARA TEK KURUŞ BORÇ YOK
MUSTAFA Cengiz: Dün (önceki gün) itibariyle futbolcu ve kulüplere 14 milyon Euro'yu aşkın ödeme yaptık. Ağustos sonu itibariyle hiçbir futbolcumuza borcumuz yoktur.
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