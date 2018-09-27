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için karar bekleniyor (Canlı)

'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyetinin sunumu bitti. UEFA'nın saat 15.45'te kararını açıklaması bekleniyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 15:19
EURO 2024 için karar bekleniyor (Canlı)

'na () ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyeti sunumunu yaptı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.

Türk heyetinden önce Almanya'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak.

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EURO 2024 için karar bekleniyor (Canlı)
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