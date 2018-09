EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor

Büyük gün geldi… UEFA, Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülkeyi bugün seçecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezde saat 10.00'da toplanacak UEFA Yönetim Kurulu önce kendi gündemini görüşecek. Ardından kura çekilecek ve sırası belirlenecek iki ülkenin tanıtım videosu ve soru-cevaplarının yer alacağı 15 dakikalık sunumlar, saat 14.00'te basına kapalı gerçekleşecek. Ardından UEFA Yönetim Kurulu'na teklif dosyalarının değerlendirilmesi sunulacak. Değerlendirmenin ardından oylamaya geçilecek.

OYLAMA GİZLİ, SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel oy kullanamayacak. İsveçli üye Jan- Christer Olsson ise amansız hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiği için toplantıda yer alamayacak ve oy kullanmayacak. Böylece toplam 17 üyenin (1 kadın, 16 erkek) gizli oylaması sonunda salt çoğunlukla kazanan ülke belli olacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, en erken TSİ 15.45'te kazananı açıklayacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÖZEL KANUN ÇIKARILACAK

UEFA Almanya'yı seçerek bugüne kadar olduğu gibi ya kendi içine kapanacak ya da Türkiye'yi seçerek başka pazarlara açılacak. Kazandığı takdirde Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ilk Müslüman ülke olacak. Ayrıca Türkiye'nin kazanması demek başta UEFA olmak üzere, futbolseverlerin de kazanması anlamına geliyor. Şöyle ki; Almanya'daki statlar ya kulüplerin ya da şirketlerin, Türkiye'deki statlar ise devlet stadı. Türkiye statlar için ücret istemiyor. Bu da UEFA'nın 165 milyon Euro gibi bir kâra geçmesi anlamını taşıyor. Almanya vergiler konusunda da garanti vermiyor. Yani 100 Euro'ya satılan bir bileti futbolsever vergilerle 110 Euro'ya alacak. Ama Türkiye vergi konusunda garanti verdiği için bu sorun yok. Ayrıca Türkiye, Avrupa Şampiyonası için özel kanun çıkaracağının da garantisini UEFA'ya sunmuş durumda. Ayrıca 'Irkçılığa hayır' diyen UEFA, Mesut Özil üzerinden ülkesindeki göçmenlere 'Tarafını seç' mesajı veren Almanya ile "Birlikte Paylaşalım' diyen Türkiye arasında bir tercih yapacak..



SİYASETLE SPOR KARIŞMAMALI

UEFA'nın Türk temsilcisi Servet Yardımcı, ESPN'e yaptığı açıklamada oylamayı değerlendirdi. Kendisi oy kullanamayacak olan Yardımcı şunları söyledi: "Çok sıkı bir oylama olacak. Türkiye gelişmiş bir ülke, biz de bunu UEFA ailesine göstermek istiyoruz. Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayan tek Avrupa ülkesi. aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu'ya da açılan bir kapı. Biz ev sahibi olursak bu UEFA için yeni coğrafyada yeni futbolseverler ve yeni ticari imkanlar demek. Siyaset ile sporu karıştırmamak lazım. Mesut ve İlkay'ın köklerine saygı duymaları gerekiyor. Bu oyuncuların protesto edilmesi üzücüydü. Biz her zaman sporcuların yanındayız."



'YARIŞA HAZIRIZ ALI KOÇ DA GELECEK'

Yöneticiler Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Hüsnü Güreli, Alaattin Aykaç, Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş, Nihat Özdemir ve Erhan Kamışlı ile birlikte İsviçre'ye giden TFF Başkanı Yıldırım Demirören kritik oylama öncesi durum değerlendirmesi yaptı: "Almanya'dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından Ali Koç da buraya gelecek. Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Kalbe dokunacağız. Daha önce kazanan bir hafta önceden belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor."



SABAH YAZARLARI ŞANSIMIZI DEĞERLENDİRDİ

EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor. Türkiye bu hedef için çok çalıştı. Almanya ile girdiğimiz bu yarıştan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?



MURAT ÖZBOSTAN

Türkiye bu adaylık süreci için çok emek verdi. Bu turnuvayı Almanya'dan daha fazla istiyoruz ve hazırız. Sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin ötesine ulaştık. Alman futbolseverler bile EURO 2024'ün ülkelerine verilmesini istemiyorlar. Geçen hafta lig maçlarında bunu protesto ettiler. Her şey lehimizeyken bizim adımıza olumsuz bir sonuç çıkmaması lazım. Kötü bir sonuç, ülkemize karşı aylardır yapılan saldırıların bir parçası olur. Genciz, harika bir ülkeyiz, keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir tarihimiz var. Daha önce 3 büyük (2 Dünya, 1 Avrupa) organizasyon yapmış bir ülkeye EURO 2024'ü vermek haksızlık, daha da ötesi ayıp olur!



ÖMER ÜRÜNDÜL

Bütün kalbimizle iyi bir haber bekliyoruz. Artık bu bizim hakkımız. Bugüne kadar gerek basketbolda gerekse futbolda yaptığımız organizasyonlarda hiçbir aksaklık yaşanmadı. Tüm yurtta mükemmel statlarımız var. Bütün temennim sonucun lehimize çıkması.



GÜRCAN BİLGİÇ

2000 Olimpiyatları'nı İstanbul'a getirmek için rahmetli Sinan Erdem ile başlayan müthiş bir çaba var ülkemizde. Tarihin en eski medeniyetlerinin yaşadığı bu topraklarda, böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Tesisimiz var, devlet garantimiz var, futbolu çok seven bir ülkeyiz ve maçlara gelecek konuklarımızı keyifle ağırlayacak kadar misafirperveriz. Oy verecek ülkeler bizim bu heyecanımızı gördüler. Artık Rusya'nın peşinden, Avrupa Şampiyonası da biraz doğuya gelmeli.



LEVENT TÜZEMEN

Güçlü bir ülke olarak her türlü sportif organizasyonu düzenleyecek kapasiteye sahibiz. Eskiden statlar harabe gibiydi. Şimdi Türkiye'nin her ilinde birçok Avrupa ülkesini kıskandıracak statları ve tesisleri yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görev aldığı ilk günden itibaren devlet garantisi içerisinde futbolda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finali ve sporun diğer dallarında dünya ve Avrupa şampiyonalarını başarıyla düzenledik. 2024'ü en güzel şekilde organize ederiz. Şehirlerimiz, yollarımız, otellerimiz ve geliştireceğimiz tren ağıyla EURO 2024'ün altından rahat kalkarız.



TÜRKİYE 9 ŞEHİRDE 10 MODERN STATLA TURNUVAYA HAZIR

İstanbul ATATÜRK OLİMPİYAT (kapasite 92.208)

Ankara ANKARA (2021 inşa) (kapasite 65.307)

İstanbul TÜRK TELEKOM (kapasite 53.611)

Bursa BURSA BŞ.BLD. (kapasite 43.761)

Antalya ANTALYA (kapasite 43.616)

Trabzon MEDİCAL PARK (kapasite 43.223)

Konya KONYA BŞ.BLD (kapasite 37.829)

Gaziantep GAZİANTEP (kapasite 35.219)

Eskişehir YENİ ESKİŞEHİR (kapasite 34.930)

Kocaeli YENİ KOCAELİ (kapasite 34.71)

Olimpiyat Stadı 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı için yıkılacak ve birinci kat tribün hazırlanacak. EURO 2024'ü alırsak inşaatta ikinci etaba geçilecek. Ankara Stadı ise 2021'de yapılacak.



İŞTE OY VERECEK İSİMLER



UEFA BAŞKANI

Aleksander Ceferin (SLOVENYA)



BAŞKAN YARDIMCILARI

Karl-Erik Nilsson (İSVEÇ)

Fernando Gomes (PORTEKİZ)

Grigoriy Surkis (UKRAYNA)

Michele Uva (İTALYA)

David Gill (İNGİLTERE)



YÖNETİM KURULU

Zbigniew Boniek (POLONYA)

Sandor Csanyi (MACARİSTAN)

John Delaney (İRLANDA)

Peter Gillieron (İSVİÇRE)

Florence Hardouin (FRANSA)

Borislav Mihaylov (BULGARİSTAN)

Juan Luis Larrea Sarobe (İSPANYA)

Davor Suker (HIRVATİSTAN)

Michael van Praag (HOLLANDA)

Andrea Agnelli (İTALYA)

Ivan Gazidis (İNGİLTERE)