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, ile ligde 300. maçına çıkacak

Teknik direktör , Süper Lig'de yarın 'la yapacakları mücadeleyle, 'ın başında 300. lig maçına çıkacak. Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 299 lig maçında 196 galibiyet, 65 beraberlik alırken, 38 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 1'i UEFA Kupası, 7'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 17 kez kupa sevinci yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, ligde üst üste en çok şampiyon olan ve en fazla şampiyonluğu bulunan teknik adam unvanlarını elinde bulunduruyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:49
Fatih Terim, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıkacak

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak.

Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti.

Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında 299 Süper Lig maçında görev yaptı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

TERİM'İN TAKIMLARI GOL SIKINTISI YAŞAMIYOR

Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig maçlarında golcü bir kimlik ortaya koydu.

Süper Lig'de Terim yönetiminde 299 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 645 gol attı. Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde 276 gole ise engel olamadı.

Fatih Terim'in öğrencileri, lig maçlarında 2,16 gol ortalaması tutturdu.

MAÇ BAŞINA 2,18 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,18 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 299 karşılaşmada toplamda 653 puan aldı.

TERİM'İN GALATASARAY İLE LİG KARNESİ

Fatih Terim'in sezonlara göre Galatasaray'ın başında çıktığı lig maçları ve sarı-kırmızılı takımın performansı şöyle:

Sezon0GBMAYP
1996-1997342572903082
1997-1998342365864375
1998-1999342392853078
1999-2000342473772379
2002-2003342455612777
2003-2004261187403441
2011-20124025114783086
2012-2013342185663571
2013-20145230739
2017-2018181413411243
2018-2019640214912
Toplam2991966538645276653

Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

17 KUPA SEVİNCİ

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEKNİK ADAM

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ

Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

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Fatih Terim, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıkacak
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