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, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi

, 'in 7'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 19:35
Galatasaray, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlilik çalışması ile başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde kordinasyon sürat çalışması üzerinde durdu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak BB Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi
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