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: "Rakibe saygı, kendine saygı!"

Kulübü, statlarında ağırladıkları deplasman seyircilerinin en iyi şekilde maç seyretmesi için gerekli ortamı hazırlayacaklarını taahhüt ettiğini duyurdu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 21:32
Galatasaray: Rakibe saygı, kendine saygı!

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden "Rakibe saygı, kendine saygı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Spor Kulübü olarak;

Ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden 'haklı' bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

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Galatasaray: "Rakibe saygı, kendine saygı!"
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