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oyuna gelmedi!

Löw, yerden yere vurulduğunda destek olmadığı ’i, EURO 2024 oylamasına saatler kala hatırladı. Ancak tesislerine bile giremedi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Mesut Özil oyuna gelmedi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı tepkilerin hedefinde kalan ve bunun sonucunda Milli Takım kariyerine nokta koymak zorunda kalan , dik duruşundan taviz vermemekte kararlı. Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, çarpıcı bir iddia ortaya atıp, Löw'ün Arsenal tesislerine alınmadığını yazdı. Habere göre eleştirildiği günlerde Mesut'a destek vermeyen Alman Milli Takım Teknik Direktörü Löw, EURO 2024 oylamasına saatler kala Arsenal antrenmanını izlemek ve Mesut'la görüşmek için menajer Olivier Beerhoff'la Londra'ya gitti. Ancak Mesut bu tuzağa düşmedi ve görüşmek istemediğini bildirdi. Bunun üzerine Teknik Direktörü Unai Emery'nin kararı doğrultusunda Löw idmana alınmadı.
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Mesut Özil oyuna gelmedi!
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