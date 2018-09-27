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fırsat tepti

'nın 6. haftasında Sevilla'ya 3-0 yenilen , Barcelona'nın da mağlup olduğu haftada liderliğe yükselme şansından yararlanamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:02
Real Madrid fırsat tepti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 6. haftasında , Sevilla'ya 3-0 mağlup olarak liderliğe yükselme şansından faydalanamadı.

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla ile Real Madrid, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Sevilla, 17 ve 21. dakikalarda Andre Silva, 39. dakikada Wissam Ben Yedder'in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 10 puanla 4. sıraya yükseldi. Real Madrid ise ilk mağlubiyetini yaşadığı ligde 13 puan ve averajla ikinci sırada kaldı. Böylece eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın Leganes'e 2-1 yenildiği haftada ligin zirvesine çıkma şansını kaçırdı.

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Real Madrid fırsat tepti
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