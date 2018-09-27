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'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:48
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

YARIN:
20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

CUMARTESİ:
16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

PAZAR:
13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)
16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ:
20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
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