Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

YARIN:

20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

CUMARTESİ:

16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)

16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

PAZAR:

13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)

16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ:

20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)