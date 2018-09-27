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kafilesi Euro 2024 toplantısı için yola çıktı

Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Euro 2024 toplantısı için kafilesi yola çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 13:09
Türkiye kafilesi Euro 2024 toplantısı için yola çıktı

'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Euro 2024 toplantısı için kafilesi yola çıktı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yöneticiler yer alırken, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı da kafilede yer aldı.

UEFA, bugün TSİ 15.45'te EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkeyi açıklayacak. Dev organizasyonu almak için Türkiye ve yarışıyor.

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Türkiye kafilesi Euro 2024 toplantısı için yola çıktı
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