Türkiye kafilesi Euro 2024 toplantısı için yola çıktı

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Euro 2024 toplantısı için Türkiye kafilesi yola çıktı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yöneticiler yer alırken, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı da kafilede yer aldı.

UEFA, bugün TSİ 15.45'te EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkeyi açıklayacak. Dev organizasyonu almak için Türkiye ve Almanya yarışıyor.