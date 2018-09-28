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'da rotasyon zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda geriden gelip 3-2 yenerek yoluna devam eden , pazar günü yine dış sahada oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Alper Avcı'nın rotasyon hazırlığında bulunduğu bildirildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 13:30
Altay'da rotasyon zamanı

Genç teknik adamın geçen hafta 1-0 kaybedilen Giresunspor maçında 11'de görevlendirdiği stoper Ivanov'u kenara çekeceği, Bulgar futbolcunun yerine cezası biten Gençer'e şans vereceği ifade edildi. Avcı'nın orta alanda da bir takım değişiklikler yapacağı vurgulandı. Metin'i kulübede oturtması beklenen Alper Avcı'nın Tevfik'e hazır ol emri verdiği kaydedildi.

Ligde sezona iyi başladıktan sonra 3 maçtır galibiyete hasret kalan 'da Balıkesirspor karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçmek istediklerini anlatan Alper Avcı, "Ev sahibi takım cezası yüzünden maçı seyircisinden yoksun oynayacak. Bu bizim için avantaj olabilir. Giresunspor müsabakasında net fırsatları değerlendiremedik ve hak etmediğimiz şekilde sahadan yenik ayrıldık. Türkiye Kupası'ndaki Kırşehir Belediyespor sınavı ise bize moral verdi. Balıkesirspor maçında son vuruşları çok iyi yapmalı ve dikkatli olmalıyız. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" cümlelerini kullandı.
Bu maç öncesi Altay 9 puanla 7'nci sırada yer alırken, Balıkesirspor'un 6 puanı var.

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Altay'da rotasyon zamanı
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