Andre Ayew'e uyarı: Senden istediğimiz...

Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş derbisindeki golü atan Andre Ayew'e oyun içindeki kopmaları nedeniyle uyarıda bulundu. Derbi analizi sonrası futbolcularla tek tek görüşmeler yapılırken, Ganalı futbolcunun maçlara iyi başladığı, ancak sonrasında oyundan dönem dönem koptuğu vurgulandı. Bu tespitler Ayew'le paylaşılırken "Senden isteğimiz maç içinde aktif olduğun süreyi artırman. Çünkü sen etkini gösterdiğinde takım daha rahat rakip kaleye gidiyor" ifadeleri kullanıldı. Ganalı oyuncu fiziksel olarak daha iyiye gittiğini ve ilerleyen haftalarda daha yüksek seviyelere geleceğini teknik heyetle paylaştı.

AATİF MI ELJİF Mİ?

Fenerbahçe'de Rizespor deplasmanında derbi 11'inden değişiklik olması beklenmiyor. Teknik direktör Cocu'nun kafasında ise tek soru işareti var; sol önde Aatif ve Eljif Elmas arasında kararsızlık yaşıyor. Hollandalı teknik adam, aynı dili (Fransızca) konuşan hücum oyuncularının bu birliğini bozmak istemezken, aynı zamanda Eljif'in yükselen formunu da değerlendirmek istiyor. Cocu'nun son kararını yarınki antrenman sonrasında vereceği ifade edildi. Ancak Aatif bir adım önde gözüküyor. Bu arada sakatlığı süren Skrtel dün yapılan antrenmana çıkmadı ve tedavi oldu.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE yönetimi, Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Televizyonu'nda 14 yıl boyunca hizmet etmiş olan, televizyonumuzun kurulmasından gelişmesine, her platformda yayın yapan tek kulüp kanalı olmasına büyük katkıları olan Sayın İhsan Topaloğlu'na emekleri için teşekkürlerimizi iletiyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."