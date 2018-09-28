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Bakan Kasapoğlu: için üzücü

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Bakan Kasapoğlu: UEFA için üzücü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024'ün 'ya kaybedilmesinin ardından net bir açıklama yaptı: "Güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. EURO 2024 ülkemizin konukseverliğini kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda, bu organizasyonun yapılması; şampiyona adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı. Ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur."



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Başkanı ve yönetim kurulu Nyon'a büyük umutlarla gitti. Hatta da iş adamı sıfatıyla 'ya ülke ekonomisi için sunum yaptı. Demirören, sunum sonrası odadan oldukça neşeli çıktı ama sonuç açıklandığında tüm ekip yıkıldı.
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Bakan Kasapoğlu: UEFA için üzücü
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