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maçı öncesi şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta 'a konuk olacak 'da 2 futbolcu sakatlandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:10
Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç şoku!

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken , taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.

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Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç şoku!
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