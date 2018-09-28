Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim kadroyu bir kez daha değiştiriyor

kadroyu bir kez daha değiştiriyor

, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında formsuz Mariano ve 'ü kulübeye çekecek, Fernando’yu ise dinlendirecek.

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Fatih Terim kadroyu bir kez daha değiştiriyor

Geçtiğimiz hafta Akhisar'a 3-0 yenilen G.Saray'da akıllar Devler Ligi'ndeki Porto deplasmanında, gözler ise Büyükşehir Belediye Erzurum maçında. Geride kalan 6 haftada 5 farklı 11 deneyen teknik direktör 'in, takımda birkaç değişikliğe gideceği öğrenildi. Linnes, Donk ve Eren'e tekrar görev vermeyi planlayan Terim'in formsuz Mariano ve 'ü kulübeye çekmesi, Fernando'yu da dinlendirmesi bekleniyor. G.Saray'da cezalı Belhanda ve sakat Selçuk dışında eksik bulunmuyor.

TERİM'DEN 3. DALYA

FATIH Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak. 'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Terim, görev yaptığı 299 maçta 196 galibiyet, 65 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Cengiz Ünder, dünyaca ünlü sporcular ve teknik direktörler asker oldu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim kadroyu bir kez daha değiştiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN