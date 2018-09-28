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en golcü savunmacılardan biri oldu

, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer ettiği Çek Milli futbolcu , 2018 takviminde 'in en golcü savunma oyuncularından biri oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 12:21
Filip Novak en golcü savunmacılardan biri oldu

de, 'un Çek savunma oyuncusu , 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri oldu. Söz konusu yılda Novak, Beşiktaş'lı savunma oyuncusu Pepe ve Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile birlikte 4 gol atarak Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunmacıları oldu.

IBANEZ'I SOLLADI

spor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta Arjantinli oyuncu Ibanez'in gerisinde kalan Novak, bordo-mavililerin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunmuştu. Bu maç sonrası ise Ibanez'in istenilen performansı ortaya koyamaması nedeniyle formasını geri alan Novak, oynadığı 5 maçın tamamında forma giydi.

BUGÜNE KADAR 33 GOL ATTI

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 4 gol kaydetti.

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Filip Novak en golcü savunmacılardan biri oldu
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