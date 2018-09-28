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, li yöneticilerle buluştu

TFF Futbol Gelişim Direktörü Kafkas ile sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, genç oyuncu gelişimi ve eğitimine dair görüş alışverişinde bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 14:34
Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü , Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Fenerbahçe Kulübü'nden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Onur Başar, A takım yardımcı antrenörü ve futbol altyapı teknik koordinatörü David Badia Cequer ve sportif direktör asistanı Selinay Gürgenç katıldı.

Tolunay Kafkas'ın, futbol gelişim direktörlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, Futbol Gelişim Direktörü Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu da yer aldı.

Görüşmede, Kafkas ve Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitimine dair görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu
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