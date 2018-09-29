Alanyaspor - Akhisarspor (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Akhisarspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.



7. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca, çizgi üstünden penaltı noktasına çok sert ortaladı. Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



29. dakikada Villafanez, şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak ortasını yaptı. Ceza sahasında Cisse'nin gelişine şutunda top auta gitti.



34. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan Bilir xx



AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Merih Demiral xxxx, Giannis Maniatisx xx, Isaac Sackey xx, Ceyhun Gülselam xx, Papiss Cisse xxxx, Efecan Karaca xxxx, Lucas Villafanez xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Djalma Campos, Bobo, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal



AKHİSARPSOR: Fatih Öztürk xx, Mustafa Yumlu xx, Kadir Keleş xxx, Caner Osmanpaşa xx, Avdija Vrsajevic xx, Adrien Regattin xx, Abdoul Sissoko xxx, Elvis Manu xx, Güray Vural xx, Eray Ataseven xx, Evgen Seleznyov xx,

Yedekler: Milan Lukac, Miguel Lopes, Dany Nounkeu, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Josue Onurcan Güler, Onur Ayık

Teknik Direktör: Cihat Arslan



Goller: Cisse (dk.7) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic (Akhisarspor), Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor)