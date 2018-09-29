Aytemiz Alanyaspor seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
55. dakikada Aytemiz Alanyaspor kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Eray Ataseven'le ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Villafanez'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Fatih Öztürk sağ köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak çıkarmayı başardı. Top, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
65. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
69. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyaspor yarı sahasında top kapma mücadelesi sırasında Josue, Sackey'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Sackey'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
78. dakikada Miguel Lopes'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında, ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
90+2. dakikada Akhisarspor farkı bire indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın ortasında, ön direkte Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: ?Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 79 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 88 Taha Yalçıner), Efecan Karaca (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 79 Bilal Kısa), Sissoko, Manu, Regattin (Dk. 46 Josue), Güray Vural, Seleznov
GOLLER: Dk. 7 Cisse , Dk. 82 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), 90+2 Seleznov (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Vrsajevic, Dk. 80 Seleznov (Akhisarspor), 90+4 Taha Yalçıner ve Cisse (Aytemiz Alanyaspor)