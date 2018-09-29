Galatasaray Erzurumspor'u tek golle geçti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliği yükseldi.

Süper Lig'de 7. hafta açılış müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlandığı maçı 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golünü 74. dakikada Maicon Roque kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 7. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı. Galatasaray, 13 puanı bulunan Medipol Başakşehir'den maç fazlasıyla liderliği devraldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ceza yayı üzerinden Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.



17. dakikada ceza sahası dışında Erzurumspor savunmasının hatalı pasında araya giren Rodrigues'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı plase vuruşta top kaleci Sehic'te kaldı.



24. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Rodrigues'in yerden ortasında ön direkte topla buluşan Eren'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.



67. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.



74. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in yaptığı plase vuruş kaleci Sehic'te kaldı.



83. dakikada sol taraftan Emrah'ın kullandığı kornerde ön direkte Munsy'nin yaptığı vuruşu Muslera kontrol etti.

Stat: Türk Telekom



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xxx, Serdar xx, Ömer xx, Donk xx (Onyekuru dk. 65 x), Ndiaye xx, Rodrigues xx, Feghouli xx (Yunus Akgün dk. 83 ?), Emre x (Fernando dk. 38 x), Eren xx



Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Ozan, Nagatomo, Sinan Gümüş, Muğdat



Teknik Direktör: Fatih Terim



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic xx, Auremir xx, Acka xx, Lokman xx, Schwechlen xx, Scuk xx, İbrahim Akdağ xx (Taylan Antalyalı dk. 74 x), Emrah Başsan xx (Osman Şahin dk. 89 ?), Sunu xx (Erhan Çelenk dk. 70 x), Kone xx, Munsy xx



Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Tshbalala, Thy



Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan



Gol: Maicon (dk. 74) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fernando, Mariano (Galatasaray), Kone, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

- SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

- İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16. maçı da kazandı.

- TERİM'İN 300. LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, 300 lig müsabakasında 197 galibiyete ulaştı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ligde 65 beraberlik ve 38 de yenilgi yaşadı.

Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 646 gol atarken, kalesinde 276 gol gördü.

- EMRE AKBABA, SAKATLANDI

Galatasaray'da Emre Akbaba, sol ayağından sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre'nin yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

- MAİCON'DAN BU SEZON İLK GOL

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, bu sezon ilk kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekipte geride kalan sezon rakip fileleri 5 kez havalandıran Maicon, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

- ERZURUMSPOR GALİBİYETE HASRET

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de 6 haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan mavi-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasından da 3 puan çıkaramadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7 maçta 2 puanla ligin son sırasında kaldı.