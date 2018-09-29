Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.55'de başlayacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Yarın satışa çıkan biletleri Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri satın alabilecek. Genel satışlar ise 2 Eylül Salı günü başlayacak.
Bilet fiyatları şöyle:
FENERIUM ÜST H-I BLOK: 130,00 TL
FENERIUM ALT H BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ALT G BLOK: 270.00 TL
FENERIUM ALT F BLOK: 325,00 TL