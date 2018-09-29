Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor

- biletleri satışa çıkıyor

’nin UEFA Avrupa Ligi’nde ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 14:44
Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor

ile arasında 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.55'de başlayacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Yarın satışa çıkan biletleri Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri satın alabilecek. Genel satışlar ise 2 Eylül Salı günü başlayacak.

Bilet fiyatları şöyle:

FENERIUM ÜST H-I BLOK: 130,00 TL

FENERIUM ALT H BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ALT G BLOK: 270.00 TL

FENERIUM ALT F BLOK: 325,00 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN