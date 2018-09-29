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Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi

Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenen tropikal fırtına nedeniyle yarın oynanacak -Atiker U21 maçı ileri bir tarihe ertelendi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 14:38
Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi

Yaklaşan tropikal fırtına nedeniyle 'de adeta kırmızı alarm verilirken bir maç daha olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül Pazar günü oynanması planlanan Göztepe - Atiker Konyaspor U21 müsabakasının olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

SÜPER LİG'DE ERTELEME YOK

Bugün ve yarın İzmir'de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları, yaklaşan tropikal fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yarın saat 16.00'da Bornova Stadında oynanması planlanan Göztepe-Atiker Spor Toto Süper Lig maçı için ise herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Maç saatinde yaşanması muhtemel olumsuz hava şartlarında maçın hakemi Mete Kalkavan, saha ve hava şartlarının durumuna göre maçı başlamadan erteleyebilecek veya maç sırasında müsabakanın tatil edilmesi yönünde bir karar verebilecek.

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