Mustafa Cengiz: "İmarı alamazsak ben sorumlu olmam"

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularında genel kuruldan yetki isteyecek.

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi. Toplantıyı yönetmeye talip olan İrfan Aktar ile Metin Aslan arasında oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Aslan getirildi.

GÜNDEMDEKİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ İPTAL EDİLDİ

Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmayacak.

Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.

MUSTAFA CENGİZ: "TERS BİR ŞEY OLDUĞUNDA BENİM HİÇBİR SORUMLULUĞUM KALMAZ"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurulda yasal düzenlemeler için gerekli yetkileri hukuken yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu olmazsa biz yine yürütmeye çalışırız ama ters bir şey olduğunda benim hiçbir sorumluluğum kalmaz" dedi.



Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. Gündemin çok yoğun olduğunu belirten Cengiz, "Bazı çevreler torba yasası gibi lanse edildi. Doğru ya da yanlış gören herkse teşekkürler. Gündem 4. madde 10 adet yasal girişimlerimiz için gerekli düzenlemeler var. Siz bunun adına yetki diyorsunuz, proje diyorsunuz. Apartman yöneticiliği yapanlar bilir. Galatasaray bir dernektir. Madeni kanun içerisinde dernekler yasasına bağlıdır. Onaya sunulacak 4. madde niye birikti. Boş anım yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Tek tek açıklayacağım. Kalbi temiz olanlara açıklayacağım. Kalbi düşmanlık olan ile rövanşist olanlara asla hitap etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.



Bu sözlerin ardından genel kurulda sesler yükseldi. Daha sonra özür dileyen Cengiz, "Benim de sinirim var. Taştan yapılmadım. Bazı sözcüklere dayanamıyorum. Beni rahatsız etti. Ters bir şey söylediğimi zannetmiyorum. Ama özür dilerim. Benim içimi dökeceğim sizlersiniz" diye konuştu.



"TERS BİR ŞEY OLDUĞUNDA BENİM HİÇBİR SORUMLULUĞUM KALMAZ"



Çok ani bir şekilde göreve geldiklerini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "3 haftalık süre vardı. Eski yönetimin mayısta biten görevini devraldık. Şampiyon olsak bile seçime gideceğiz dedik. 4 aylık süre içerinde 10 maddenin 5 maddesi mayıs 2018'de sonlanıyordu. Diğer 5 adet ise yeni oluşumdan. Kemerburgaz tesisleri, Riva'daki okul için, teknokent gibi yerler var. Ben hiç istemedim. Eski yönetimden gelen hakların devam ettiğini sanıyordum. Dernekler masasından bize yazı geldi. Eski yönetimin aldığı kararlar yönetimde devamlılık açısından devam etti. Yönetim süresi bittiğinde yenilemek zorundasınız. Dursun başkan zamanında alınan ilk 5 madde bitiyordu. Biz geldiğimizde kaçmaktan vakit bulamadık. Mali zorlukları biliyorduk. Transfer yasakları ile mücadele ettik. O transfer yasağını kaldırdık, UEFA için mücadele ettik. Mayıs 2018'e kadar alınması gereken maddeleri getiremedik. Biz bunu hukuken yapmak zorundayız. Bu olmazsa biz yine yürütmeye çalışırız. Ters bir şey olduğunda benim hiçbir sorumluluğum kalmaz" şeklinde konuştu.



Almak istediği yetkilerin eski yönetimlerden Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek zamanında alındığını hatırlatan Mustafa Cengiz, "Ben de bunu istiyorum. Niye bu tepki. İnan edin anlamadım. Başkanlara verilen yetkiyi benden esirgerseniz saygı ile karşılarım" dedi.



"KEMERBURGAZ ARAZİSİ İLE İLGİLİ KURUL TOPLANDI"



Kemerburgaz arazisi için bir kurulun kurulduğunu ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "Kemerburgaz olursa, arazi yapısıyla problemli. 40 metre kot farkı var. 30 milyon Tl ben ödeyemem. Devlete bunu anlattım. Belediye ve bakanlıkları bunlar için geziyoruz. Kurul toplandı. Kurul 15-20 gün içerisinde umarım Enerji Bakanlığı içerisinde lehimize bir karar verir. İstediğimiz yetki bu. Başka araziler için de dilekçemizi verdik. Her zaman elimizden geldiğince b ve c planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.



"TEKNOKENT BÖLGESİ İLAN EDERSEK BURANIN DEĞERİ ÇOK ARTACAK"



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan spor salonu hakkında da bilgi veren Cengiz, "Spor Genel Müdürü, Dursun Başkan ile 3 yıl içerisinde inşaata başlayacağını konuşmuş 2017 yılında. 1 yılımız kaldı. Proje vardı. Telekom şirketi vardı. Ondan vazgeçildi. Ülke öyle bir durumdaki buna ciddi bir yatırım gerek. 12 bin kişilik salon. Çok zor görünüyor. Ulusal ciddi çabalarımız var. Çok dillendirmek istemiyoruz. İstediğimiz bu, 1 yılımız kaldı. Yoksa çatının parasını isteyecektir. 90 milyondu. Teknokent projesi geliştirdik. Teknokent bölgesi ilan edersek buranın değeri çok artacak. Bunu aldığımızda bizim arsamızın bulunduğu kapalı spor salonu arsası değer kazanacak. Bunun için istiyoruz. Her kararınıza saygı duyarım" değerlendirmesinde bulundu.



"ADA BİZİM NAMUSUMUZ, BEN O EMANETİ ONUR İLE TAŞIRIM"



'Galatasaray Adası'nı satacak' iddialarına da cevap veren Mustafa Cengiz, şunları söyledi:



"Bana itham edilen suç kodlarıma, DNA'ma müthiş aykırı. Katrilyonlar yönetiyordum, tenezzül etmedim. Bu ada bizim her şeyimiz. Ada bizim namusumuz. Ben o emaneti onur ile taşırım. Kuşku duyana sayılarımı sunarım. Tekne gibi adaya bakmazsanız su alır. Bizim mülkiyetimiz. 2 dönüme yakın. 2 ve 4 var. Ecrimisille gidiyoruz. İrtifaka çalışıyoruz. Çıplak mülkiyet. Biz bu davaları kazanacağız. Bir tanesini daha kaybettik. Yeniden yapım için yeni dava açacağız bu hafta. Bu dava Galatasaray'ın lehine olacaktır. 15 yıllık bir sorunun 4 aylık bir yönetim tarafından çözülmesi isteniyor. Çözülür ama biraz zaman verin. Davayı şu ya da bu şekille kazanacağız. Mevcut işletmeci de ecrimisile başvurmuş. Beşiktaş iskele arazi için de ecrimisile başvurduk. En güzel hale getirmek istiyoruz. İnşallah boğazda oturup çay içmeyi nasip olur."



"OKULUMUZUN RİVA'DA BULUNMASI SATIŞLARA OLUMLU KATKI YAPAR"



Devletin Riva'daki arazide devlet okulu açılması istediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Cengiz, "Müteahhit ruhsat alamadı. 'Okulu yapman gerekir' dedi. Riva projesinin durumu bu. Müteahhit'in başarılı olması demek, bizim başarılı olmamız demek. Siz okul terkini onaylarsanız ruhsat alacaklar. Yoksa Riva'dan geçerken sadece bakacağız. Bana projen var mı diyenler Riva ve Florya'da hangi projeyi gördünüz. Biz 508 milyon TL projeye dayalı kırdırdık Riva ve Florya'yı. 340 milyon TL aldık. 33 milyon TL daha ödenecek. 200 milyon TL'ye yaklaştık. Rektör ve müdüre hanım ile görüştük. İkisi de olumlu yaklaştı. Taşınma yok. Devlet okulu şartı var. Devlet özel okul istemiyor. Galatasaray Lisesi gibi değerli kurum, kurucu okulumuzun Riva'da bulunması Riva'nın satışını olumlu katkı yapar" ifadelerini kullandı.



Bütçe planlaması ile çok yoğun çalıştıklarını belirten Cengiz, "Bütçe aynı, çok sıkı çalıştık. Gerçekçi bütçe yaptık. Artı bütçe yapmaya çalıştık. Denk bütçe 1-2 yıl içerinde mümkün görünmüyor. 2 yıl içerisinde UEFA'ya sözü verdik, artıya geçeceğiz" dedi.



"VERGİ İADESİNE 10.5 MİLYON TL KATKIDA BULUNDUK"



Amatör branşlarda devletin vergi iadesi katkısını ilk Galatasaray'ın yaptığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Vergi iadesine 10.5 milyon TL katkıda bulunduk. Galatasaray'ın lehine ne ise onu yapacağız. Galatasaray eski başkanı basketbolun bütün masrafları karşılayacağını söylemişti. İnşallah maddi durumları iyi olursa karşılar" şeklinde konuştu.



Başkan Mustafa Cengiz, bütün eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek, hakarete varan suçlamaların yapılmamasını istedi.