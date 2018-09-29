Güçlü olacağız ki ayakta kalalım

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay
, EURO 2024'ün Almanya
'ya verilmesini değerlendirdi. Oktay, "Kim ne yaparsa yapsın, her şeye ve herkese rağmen tüm şartlara ve hakeme rağmen biz hayatta kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini öğrendik. Kritik süreçten geçiyoruz dediğimiz olay da bu aslında. Coğrafyanın kaderiyle alakalı. Türkiye'nin gelişmesini hepimiz biliyoruz ama ne yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar veriyor ve bu Türkiye olmuyor.
Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu alacağız" dedi. İTİRAF GİBİ HABERLER!
EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesi ülke basını kadar, İngiltere'de de geniş yankı buldu. Sky Sport'ta yer alan haberde, "Almanlar, UEFA'ya başarılı bir teklif verdi. Türkler devre dışı kaldı! Almanlar 2006'dan sonra ilk kez organizasyon düzenleyecek' ifadeleri yer aldı. The Sun'daki haberse oldukça ilginçti. Almanya'nın 12-4 kazandığının belirtildiği haberde, "Almanlar bu turnuvayı düzenleyerek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği konusunda İngiltere'nin önünü açacak" denildi. KİM KİME OY VERDİ? ALMANYA
Peter Gilleron (İsviçre) Karl Erik Nilsson (İsveç)
Michele Uva (İtalya) David Gil (İngiltere)
Florence Hardouin (Fransa) Zbigniew Boniek (Polonya)
Davor Suker (Hırvatistan) John Delaney (İrlanda)
Grigory Surkıs (Ukrayna) Andrea Agnelli (İtalya)
Fernando Gomes (Portekiz) TÜRKİYE Michael Van Praag (Hollanda)
Sandor Csanyi (Macaristan) Juan Luis Larrea (İspanya)
Borislav Mihaylov (Bulgaristan)