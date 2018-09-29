Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

'nde (La Liga) 7. haftasının merakla beklenen maçında , 'i konuk etti. Derbi mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid, golsüz berabere kaldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 00:40 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 00:46
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) , konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada galip gelemeyerek liderlik şansını kullanamadı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sırada kaldı.

REAL MADRİD, FİLİSTİNLİ TARAFTARI AĞIRLADI

Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi'ye Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN