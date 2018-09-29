Son dakika haberi: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Eren Derdiyok açıklaması! Emre Akbaba ameliyat edilecek!

Galatasaray, dün oynanan BB Erzurumspor maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve Emre Akbaba konusunda son dakika açıklaması yaptı. İki oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren sarı kırmızılı kulüp, Emre Akbaba'nın yarın ameliyat olacağını duyurdu. Eren Derdiyok'un ise tedavisine başlandığı açıklandı.

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA EMRE AKBABA VE EREN DERDİYOK AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."