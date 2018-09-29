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, Süper Lig'e golle döndü

'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk eden 'ı 1-0 öne geçiren golü atan , son 6 haftasında forma şansı bulamadığı Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve 34. dakikada attığı golle siyah beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 19:56
Vagner Love, Süper Lig'e golle döndü

'ın Brezilyalı futbolcusu 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.

Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.

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Vagner Love, Süper Lig'e golle döndü
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